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Аналитики назвали типы автомобилей, которые чаще всего выбирают россияне

Аналитики назвали автомобили, которые чаще всего выбирают россияне для передвижения по стране. Так, большую часть занимают седаны, аутсайдерами в данном рейтинге стали кабриолеты.

Эксперты изучили структуру автопарка по кузовам. В начале 2020 года в России числилось 44,5 миллиона легковых машин. Модель седан выбирают 43% российских автолюбителей. На автомобильном рынке России 19,1 млн автомобилей с таким кузовом. Вторую позицию занимают автомобили, которые выпустили в кузове универсал. Их около 14,3 млн транспортных средств. Тройку лидеров составляют модели в кузове хэтчбек.

Автомобилисты в количестве 8,6 млн предпочитают именно такие машины. В итоге первая тройка составляет 94% от общего количества зарегистрированных моделей. Лифтбеками пользуется 1 млн автовладельцев. Пикапов на рынке России всего лишь 283 тысячи, а других авто 125 тысяч единиц. Самыми невостребованным сегментом являются кабриолеты. Их около 20 тысяч автомобилей в России. Данные транспортные средства находятся в регионах, имеющих теплый климат

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Авто
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 17:06

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