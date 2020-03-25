Аналитики назвали типы автомобилей, которые чаще всего выбирают россияне





Эксперты изучили структуру автопарка по кузовам. В начале 2020 года в России числилось 44,5 миллиона легковых машин. Модель седан выбирают 43% российских автолюбителей. На автомобильном рынке России 19,1 млн автомобилей с таким кузовом. Вторую позицию занимают автомобили, которые выпустили в кузове универсал. Их около 14,3 млн транспортных средств. Тройку лидеров составляют модели в кузове хэтчбек.Автомобилисты в количестве 8,6 млн предпочитают именно такие машины. В итоге первая тройка составляет 94% от общего количества зарегистрированных моделей. Лифтбеками пользуется 1 млн автовладельцев. Пикапов на рынке России всего лишь 283 тысячи, а других авто 125 тысяч единиц. Самыми невостребованным сегментом являются кабриолеты. Их около 20 тысяч автомобилей в России. Данные транспортные средства находятся в регионах, имеющих теплый климат