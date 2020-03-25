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Таиланд закрывает международное сообщение с 26 марта из-за пандемии коронавируса

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча объявил чрезвычайное положение и закрытие международного сообщения из-за пандемии коронавируса. По словам государственного деятеля, указ вступит в силу в 00:00 часов 26 марта 2020 года.
Таиланд закрывает международное сообщение с 26 марта из-за пандемии коронавируса

Власти государства в Юго-Восточной Азии приняли решение предпринять ограничительные меры, не дожидаясь резкого роста показателей заболеваемости на территории Таиланда. Они убеждены, что на данный момент нужно как можно быстрее остановить распространение коронавируса, который, по последним официальным данным, убил четырех местных жителей. Кроме того, вынужденное закрытие международного сообщения, предотвратит инфицирование населения соседних стран, сообщает "Инфореактор".

Как известно, чрезвычайное положение, позволит правительству установить при необходимости комендантский час, а также полностью запретить или лимитировать перемещение людей внутри городов.

На момент 25 марта в Таиланде количество пациентов с коронавирусом составляет 827 человек, а выздоровевших – 52.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 16:07

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