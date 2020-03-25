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Итальянский священник скончался от коронавируса после отказа от респиратора в пользу другого пациента

Итальянский священник Джузеппе Берарделли пожертвовал свой респиратор в пользу другого пациента. Из-за этого 72-летний служитель скончался вскоре после заражения коронавирусом.

Глобальная пандемия коронавируса заставляет врачей и медсестер принимать мучительные решения о том, кто выживает, а кто - нет. Именно с таким выбором столкнулся 72-летний итальянский священник Джузеппе Берарделли. Он поставил жизнь других выше своей, отказавшись от респиратора, чтобы спасти незнакомого молодого человека. Впоследствии священнослужитель скончался в больнице города Бергамо, что вызвало бурную реакцию среди пользователей Сети. Коллега Берарделли Джеймс Мартин назвал поступок итальянца "признаком мученика милосердия".

Джузеппе Берарделли 47 лет служил в качестве протоиерея в епархии Ловере в Северной Италии, одной из областей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Покойный некоторое время страдал от респираторного заболевания, поэтому его приход ранее приобрел специальный аппарат, чтобы помочь ему справиться с ситуацией. BBC News сообщает, что на сегодняшний день от коронавируса в Италии умерло не менее 50 священников. В Италии произошло больше смертей от вируса, чем где бы то ни было в мире: среди 63,9 тысяч подтвержденных случаев в стране скончалось более 6 тысяч человек.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:00

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