Samsung отгрузила первый миллион модулей памяти EUV DRAM





Сообщается, что теперь в компании работают над созданием функциональных узлов памяти с использованием EUV, что позволит производить модули памяти, которые предназначены для установки в премиальные сборки ПК, мобильные устройства, корпоративные серверы и даже дата-центры. Более того, Samsung стала первой компанией в мире, которая применила указанную технологию на практике для производства модулей ОЗУ DDR4 DRAM. Отмечается также, что литография в глубоком УФ-излучении позволяет обеспечить значительно более высокую скорость и соответственно производительность, а также снижая время производства при существенном росте общего качества готовой продукции.В будущем EUV будет использоваться в новых модулях памяти от компании, начиная с 4-го поколения памяти 10-нанометрового класса D1a и 14-нанометрового класса DRAM. Наконец, уже в следующем году производитель планирует запустить в серию модули памяти DDR5 и LP (Low Power) DDR5 на базе D1a.