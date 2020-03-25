Samsung отгрузила первый миллион модулей памяти EUV DRAM
Южнокорейская компания Samsung отчиталась о производстве и отправке заказчикам первого миллиона экземпляров новых модулей оперативной памяти DDR4 DRAM на базе D1a. Это первая на рынке память, которая произведена с применением литографии в глубоком ультрафиолетовом излучении – EUV.
Сообщается, что теперь в компании работают над созданием функциональных узлов памяти с использованием EUV, что позволит производить модули памяти, которые предназначены для установки в премиальные сборки ПК, мобильные устройства, корпоративные серверы и даже дата-центры. Более того, Samsung стала первой компанией в мире, которая применила указанную технологию на практике для производства модулей ОЗУ DDR4 DRAM. Отмечается также, что литография в глубоком УФ-излучении позволяет обеспечить значительно более высокую скорость и соответственно производительность, а также снижая время производства при существенном росте общего качества готовой продукции.
В будущем EUV будет использоваться в новых модулях памяти от компании, начиная с 4-го поколения памяти 10-нанометрового класса D1a и 14-нанометрового класса DRAM. Наконец, уже в следующем году производитель планирует запустить в серию модули памяти DDR5 и LP (Low Power) DDR5 на базе D1a.
Сообщается, что теперь в компании работают над созданием функциональных узлов памяти с использованием EUV, что позволит производить модули памяти, которые предназначены для установки в премиальные сборки ПК, мобильные устройства, корпоративные серверы и даже дата-центры. Более того, Samsung стала первой компанией в мире, которая применила указанную технологию на практике для производства модулей ОЗУ DDR4 DRAM. Отмечается также, что литография в глубоком УФ-излучении позволяет обеспечить значительно более высокую скорость и соответственно производительность, а также снижая время производства при существенном росте общего качества готовой продукции.
В будущем EUV будет использоваться в новых модулях памяти от компании, начиная с 4-го поколения памяти 10-нанометрового класса D1a и 14-нанометрового класса DRAM. Наконец, уже в следующем году производитель планирует запустить в серию модули памяти DDR5 и LP (Low Power) DDR5 на базе D1a.
Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 16:54