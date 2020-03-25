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Экс-участник проекта "Дом-2" Илья Григоренко заваливает любовными посланиями Алину Галимову

Только недавно звезда проекта "Дом-2" Алина Галимова призналась, что хочет расстаться с Никитой Рудаковым. Брюнетке не хватает инициативы со стороны молодого человека. Однако без внимания девушка не осталась, ведь ее заваливает любовными посланиями экс-проектант Илья Григоренко.
Экс-участник проекта "Дом-2" Илья Григоренко заваливает любовными посланиями Алину Галимову

Илья Григоренко ушел с проекта "Дом-2" в конце прошлого года, тогда у молодого человека не получилось построить отношения в периметре. Однако теперь мужчина снова готов к роману, а нравится ему, как оказалось, Алина Галимова, которая сейчас осталась одна. Мужчина настойчиво осыпает брюнетку комплиментами и не скрывает - он вернется на реалити-шоу ради нее.

Недавно Алина Галимова опубликовала в соцсети Instagram пост, посвященный ее расставанию с Никитой Рудаковым. Григоренко поспешил оставить комментарий, отметив: вскоре он придет - и девушка забудет все, что было, как страшный сон. Сама звезда реалити признается, мужчина пишет ей в директ, оставляет послания, но они все остаются без ответа. Девушке мужчина совершенно не нравится, она знает, если хотя бы раз ответит на ухаживания, все так и будет продолжаться, как это было в прошлом году.

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Добавил: Joker Сегодня, 16:30

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