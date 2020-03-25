Врач-иммунолог оценила правдоподобность трех версий происхождения коронавируса
Кандидат медицинских наук и врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева оценила правдоподобность трех версий происхождения коронавируса. По словам медика, рассуждая над каждой теорией, прежде всего, необходимо сохранять здравое мышление и не поддаваться истерии.
Первая версия, озвученная учеными еще в самом начале развития пандемической ситуации в начале января 2020 года, предполагает непосредственную передачу вируса от рукокрылых к человеку. Изначально исследователи решили, что зараженные животные, а именно летучие мыши, продавались в качестве еды на китайском рынке в Ухане, в результате чего тысячи людей, приготовившие блюда из приобретенных инфицированных продуктов, заболели коронавирусом. Однако такая теория подверглась критики со стороны властей КНР и до сих пор не имеет научного подтверждения.
В середине марта 2020 года возникла иная версия происхождения болезни. Заместитель главы Министерства иностранных дел Китая, заявил, что пандемическая ситуация является результатом преднамеренных действий военных сил США. Он назвал COVID-2019 биологическим оружием против жителей Восточной Азии. Но, по словам Зои Скорпилевой, государственный деятель, вероятнее всего, ошибается, так как показатель смертности составляет всего 3% и создать инфекцию, которая будет заражать определенную расу в принципе невозможно.
Третья теория приписывает коронавирусу инопланетную этиологию, но за всю историю человечества ни один метеорит, пролетающий мимо, и ни одно вещество из космоса не вредило людям, потому как они физически не могут попасть на поверхность Земли и сгорают в атмосфере. Размышляя над тремя версиями, в особенности над последней, иммунолог призвала не впадать в истерию, а сохранять здоровый рассудок, отметил информационный портал «Слово и Дело».
Первая версия, озвученная учеными еще в самом начале развития пандемической ситуации в начале января 2020 года, предполагает непосредственную передачу вируса от рукокрылых к человеку. Изначально исследователи решили, что зараженные животные, а именно летучие мыши, продавались в качестве еды на китайском рынке в Ухане, в результате чего тысячи людей, приготовившие блюда из приобретенных инфицированных продуктов, заболели коронавирусом. Однако такая теория подверглась критики со стороны властей КНР и до сих пор не имеет научного подтверждения.
В середине марта 2020 года возникла иная версия происхождения болезни. Заместитель главы Министерства иностранных дел Китая, заявил, что пандемическая ситуация является результатом преднамеренных действий военных сил США. Он назвал COVID-2019 биологическим оружием против жителей Восточной Азии. Но, по словам Зои Скорпилевой, государственный деятель, вероятнее всего, ошибается, так как показатель смертности составляет всего 3% и создать инфекцию, которая будет заражать определенную расу в принципе невозможно.
Третья теория приписывает коронавирусу инопланетную этиологию, но за всю историю человечества ни один метеорит, пролетающий мимо, и ни одно вещество из космоса не вредило людям, потому как они физически не могут попасть на поверхность Земли и сгорают в атмосфере. Размышляя над тремя версиями, в особенности над последней, иммунолог призвала не впадать в истерию, а сохранять здоровый рассудок, отметил информационный портал «Слово и Дело».
Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 16:46