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Участник проекта "Дом-2" Степан Меньщиков довел до слёз беременную жену Ангелину Монах

Участник проекта "Дом-2" Степан Меньщиков снова поссорился со своей беременной женой Ангелиной Монах. Женщина считает, что шоумен стал к ней хуже относиться, а после его флирта с участницами реалити и вовсе переживает по поводу своей фигуры.
Участник проекта "Дом-2" Степан Меньщиков довел до слёз беременную жену Ангелину Монах

Участник проекта "Дом-2" Степан Меньщиков недавно открыто флиртовал, по мнению коллег, с Юлией Белой. Мужчина признался: у брюнетки очень красивая фигура и формы, несмотря на то, что рядом с ним сидела беременная Ангелина Монах. Позже возлюбленная проектанта отметила, ей крайне неприятно такое поведение мужчины, но возлюбленный в этом просто не видит ничего плохого.

Во время общения с другими участницами проекта "Дом-2" Ангелина Монах призналась: она комплексует из-за своей фигуры, а Степан Меньщиков наедине ведет себя совсем не так, как при коллективе. Более того, шоумен продолжил засыпать Юлию Белую комплиментами даже после скандала и критики на программе "Бородина против Бузовой", но в этот раз добавил, что Евгений Ромашов намного лучше, чем красотка.

Ангелина Монах сильно переживает из-за проблем в ее отношениях со Степаном Меньщиковым, из-за чего блондинка даже расплакалась. Она уже готова уйти за периметр и воспитывать будущего ребенка одна, если не сможет наладить семейную жизнь с избранником.

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Добавил: Joker Сегодня, 16:28

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