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Участница проекта "Дом-2" Саша Черно не может определиться с именем будущего ребенка

Звезда проекта "Дом-2" и одна из самых ярких его участниц Саша Черно в своем блоге в Instagram призналась, что никак не может определиться с именем для своего будущего ребенка. Несколько месяцев назад она и Иосиф Оганесян рассекретили беременность девушки.
Участница проекта "Дом-2" Саша Черно не может определиться с именем будущего ребенка

Участница проекта "Дом-2" Саша Черно находится на пятом месяце беременности. На данный момент пара отдыхает на Сейшелах, а сама звезда реалити уверяет, она чувствует себя прекрасно. В своем микроблоге в Instagram избранница Иосифа Оганесяна призналась фанатам: уже три месяца они тщательно подбирают имя для будущего наследника, но так и не смогли остановиться на каком-то одном. По словам Черно, она пишет для себя подходящие варианты, но через время понимает, что они не подходят, удаляет половину и снова ищет.

Александра Черно добавила: она и Иосиф Оганесян пересмотрели уже сотни американских, русских, армянских и других имен, но пока остаются ни с чем. Чтобы получить поддержку и совет, звезды просят фолловеров подсказать им, как стоит назвать ребенка. Примечательно, недавно будущая мамочка жаловалась на отсутствие материнского инстинкта. Она отметила, что Ольга Рапунцель с первых дней беременности "тискала" живот и разговаривала с малышом, а Черно это кажется "сумасшествием". В итоге звезда "Дома-2" поинтересовалась, нормально ли такое поведение для будущей мамочки, или у нее правда нет нужных ощущений и она будет плохой матерью для своего первенца.

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Добавил: Joker Сегодня, 16:25

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