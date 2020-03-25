Участница проекта "Дом-2" Саша Черно не может определиться с именем будущего ребенка





Участница проекта "Дом-2" Саша Черно находится на пятом месяце беременности. На данный момент пара отдыхает на Сейшелах, а сама звезда реалити уверяет, она чувствует себя прекрасно. В своем микроблоге в Instagram избранница Иосифа Оганесяна призналась фанатам: уже три месяца они тщательно подбирают имя для будущего наследника, но так и не смогли остановиться на каком-то одном. По словам Черно, она пишет для себя подходящие варианты, но через время понимает, что они не подходят, удаляет половину и снова ищет.Александра Черно добавила: она и Иосиф Оганесян пересмотрели уже сотни американских, русских, армянских и других имен, но пока остаются ни с чем. Чтобы получить поддержку и совет, звезды просят фолловеров подсказать им, как стоит назвать ребенка. Примечательно, недавно будущая мамочка жаловалась на отсутствие материнского инстинкта. Она отметила, что Ольга Рапунцель с первых дней беременности "тискала" живот и разговаривала с малышом, а Черно это кажется "сумасшествием". В итоге звезда "Дома-2" поинтересовалась, нормально ли такое поведение для будущей мамочки, или у нее правда нет нужных ощущений и она будет плохой матерью для своего первенца.