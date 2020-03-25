Ангеле Меркель предстоят новые тесты на коронавирус





«Она продолжает работать в домашнем режиме и сохраняет тесный контакт со всеми членами правительства ФРГ и своими сотрудниками. Госпожа Меркель также проводит ключевые переговоры на международном уровне», - приводит слова политика пресса. Примечательно, что ранее стало известно о решении Ангелы Меркель самоизолироваться в связи с тем, что она контактировала с медицинским работником, который впоследствии оказался носителем вируса. Результат первого теста на наличие в организме канцлера коронавируса дал отрицательный результат, однако медики планируют провести его повторно.По состоянию на 25 марта коронавирус выявлен у 33 500 жителей ФРГ, в том числе 164 случая заражения оказались летальными.