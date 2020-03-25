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Ангеле Меркель предстоят новые тесты на коронавирус

Немецкому лидеру Ангеле Меркель, которая на данный момент находится дома на карантине из-за распространения нового типа коронавирусной инфекции, предстоит сдать новые тесты на COVID-19. Как заявил официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт, канцлер на данный момент чувствует себя хорошо.
Ангеле Меркель предстоят новые тесты на коронавирус

«Она продолжает работать в домашнем режиме и сохраняет тесный контакт со всеми членами правительства ФРГ и своими сотрудниками. Госпожа Меркель также проводит ключевые переговоры на международном уровне», - приводит слова политика пресса. Примечательно, что ранее стало известно о решении Ангелы Меркель самоизолироваться в связи с тем, что она контактировала с медицинским работником, который впоследствии оказался носителем вируса. Результат первого теста на наличие в организме канцлера коронавируса дал отрицательный результат, однако медики планируют провести его повторно.

По состоянию на 25 марта коронавирус выявлен у 33 500 жителей ФРГ, в том числе 164 случая заражения оказались летальными.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 15:59

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