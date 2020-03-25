Ведущая «Дом-2» Ольга Орлова показала свое богатство

Ольга Орлова в личном аккаунте Instagram разместила фотографию. В кадре популярная ведущая запечатлена в окружении своих собак. Звезда их нежно обнимает. К слову, публикация уже собрала множество лайков и десятки комментариев. Сама Ольга так и написала под этим кадром, что это и есть ее «богатство».Пользователи социальных сетей согласились с Ольгой, указав, что животные действительно настоящее богатство. Были и те, кто сказал, по-настоящему обеспечен тот человек, который обладает красивым внутренним миром. Некоторые отметили, что Ольга Орлова красива не только внешне, но и духовно.Стоит добавить, что совсем недавно Ольга Орлова показывала в интернете снимок в облегающем купальнике, где жаловалась, что соскучилась по нападкам со стороны недоброжелателей. По ее словам, она была уверена они, скорее всего, обязательно сделают замечание о ее неидеальной фигуре.