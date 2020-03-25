"Будь счастлив": Надежда Бабкина поздравила Ефима Шифрина с днем рождения

Сегодня Ефим Шифрин празднует своей 64 день рождения. Надежда Бабкина одной из первых поздравила артиста с праздником. Певица опубликовала фотографию именинника, сделанную крупным планом. В комментарии известная певица написала, что желает юмористу счастья и конечно же здоровья. Также исполнительница добавила: "Фима, принимай мои поздравления! С днем Рождения!".Подписчики присоединились к словам Надежды Бабкиной и пожелали Ефиму Шифрину долгих лет жизни и чтобы беды обходили его стороной. Многие написали, что считают именинника великим артистом, на шутках которого выросло множество поколений. Также пользователи Сети восхитились внешним видом Ефима Шифрина и отметили, что каждый бы хотел так выглядеть в 64 года. За несколько минут публикация Надежды Бабкиной набрала большое количество лайков.