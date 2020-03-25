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Ведущий «Top Gear» Джереми Кларксон призвал людей оставаться дома и не рисковать здоровьем

Ведущий телевизионного шоу «Top Gear» корпорации BBC Джереми Кларксон в личном блоге Instagram призвал людей оставаться дома и не рисковать здоровьем окружающих . По словам британского авто-эксперта, пренебрегая рекомендацией о самоизоляции, появляется большой риск заразить «кого-то хрупкого или пожилого».
Ведущий «Top Gear» Джереми Кларксон призвал людей оставаться дома и не рисковать здоровьем

В своем видео-обращении популярный телеведущий рассказал о своих опасениях на счет дальнейшего развития пандемической ситуации в мире, в связи с которой он видит крайнюю необходимость соблюдать строгий режим полного карантина. Как известно, государственные власти Великобритании объявили о введении ограничительных мер, заключающихся в самоизоляции всех граждан страны. По словам премьер-министра Бориса Джонсона, людям не следует выходить из дома или квартиры без крайней необходимости. Несмотря на то, что Джереми Кларксон более известен бунтарскими решениями, в случае с коронавирусом он полностью придерживается стороны правительства.

«Зачастую, если мне что-то говорят сделать, я делаю наоборот. Такой мой принцип на протяжении всей жизни, но не сейчас. Мне сказали быть дома, и я остаюсь дома, потому что понимаю, выйдя на улицу, возникает большая вероятность заразить кого-то хрупкого или пожилого», - сообщил 59-летний телеведущий. Также он в шутку добавил, что под категорию «пожилой» может подойти его друг и коллега 57-летний Джеймс Мэй.

Напоследок Джереми Кларксон рассказал о своем новом фермерском деле, за которое взялся на время карантина.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 16:34

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