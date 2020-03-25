Среди бесплатных игр апреля в PS Plus предложат пользователям Uncharted 4: A Thief's End и DiRT Rally 2.0





Скорее всего, Uncharted 4: A Thief's End и DiRT Rally 2.0 войдут в подборку апреля. Uncharted 4: A Thief's End является приключенческой игрой. Проект рассказывает о заключительной части истории похождений Нейтана Дрейка и его друзей. Во время прохождения пользователи смогут посетить разные части мира и станут охотиться за разными артефактами. В геймплей Uncharted 4 состоит из перестрелок, изучения локаций, платформенных элементов и решения головоломок. На Metacritic игра заработала 93 балла от авторов 113 рецензий. Пользователи оценили в 8,4 балла из 10, всего проголосовали 10256 человек.DiRT Rally 2.0 является симулятором ралли с реалистичной физикой, большим количеством трасс и машин. Геймеры будут принимать участие в заездах по всему свету и посещать культовые для фанатов данного вида спорта места. В проект включили режим карьеры и сетевые заезды с участием от 2 до 8 человек. На Metacritic (PS4-версия) DiRT Rally 2.0 заработала 84 балла от критиков по итогам 34 рецензий. Пользователи оценили игру на 5,7 балла, однако своё мнение высказали лишь 107 человек.