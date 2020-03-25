АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 85.43 USD 78.85
Курс валют на 25.03.2020

Среди бесплатных игр апреля в PS Plus предложат пользователям Uncharted 4: A Thief's End и DiRT Rally 2.0

Недавно на YouTube-канале PlayStation Access опубликовали видео, в котором можно увидеть бесплатные игры для подписчиков PS Plus в апреле. В нём отметились два проекта: Uncharted 4: A Thief's End и DiRT Rally 2.0.

Скорее всего, Uncharted 4: A Thief's End и DiRT Rally 2.0 войдут в подборку апреля. Uncharted 4: A Thief's End является приключенческой игрой. Проект рассказывает о заключительной части истории похождений Нейтана Дрейка и его друзей. Во время прохождения пользователи смогут посетить разные части мира и станут охотиться за разными артефактами. В геймплей Uncharted 4 состоит из перестрелок, изучения локаций, платформенных элементов и решения головоломок. На Metacritic игра заработала 93 балла от авторов 113 рецензий. Пользователи оценили в 8,4 балла из 10, всего проголосовали 10256 человек.

DiRT Rally 2.0 является симулятором ралли с реалистичной физикой, большим количеством трасс и машин. Геймеры будут принимать участие в заездах по всему свету и посещать культовые для фанатов данного вида спорта места. В проект включили режим карьеры и сетевые заезды с участием от 2 до 8 человек. На Metacritic (PS4-версия) DiRT Rally 2.0 заработала 84 балла от критиков по итогам 34 рецензий. Пользователи оценили игру на 5,7 балла, однако своё мнение высказали лишь 107 человек.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 16:28

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Hyundai сократила гарантию на седан Solaris кросс-компакт…
«Другим истерить не советую»: Андрей Макаревич прокомментировал ситуацию с…
Porsche отзывает в России свыше 5 тысяч кроссоверов из-за угрозы…
Подруга Юлии Началовой рассказала о тайном недуге…
Аналитики назвали типы автомобилей, которые чаще всего выбирают…
Итальянский священник скончался от коронавируса после отказа от респиратора в пользу другого…
Samsung отгрузила первый миллион модулей памяти EUV…
На Острове Любви распались все пары проекта…
Кабинет министров Украины ввел чрезвычайное положение в стране из-за…
Врач-иммунолог оценила правдоподобность трех версий происхождения…
"Будь счастлив": Надежда Бабкина поздравила Ефима Шифрина с днем…
Ведущий «Top Gear» Джереми Кларксон призвал людей оставаться дома и не рисковать…
Экс-участник проекта "Дом-2" Илья Григоренко заваливает любовными посланиями Алину…
Участник проекта "Дом-2" Степан Меньщиков довел до слёз беременную жену Ангелину…
Среди бесплатных игр апреля в PS Plus предложат пользователям Uncharted 4: A Thief's End и DiRT Rally…
Участница проекта "Дом-2" Саша Черно не может определиться с именем будущего…
Mail.ru Group запустила платформу для помощи людям на время…
Анна Хилькевич о дочери Арианне: "Мы пытаемся растить её в доверии, понимании, учим договариваться, но пока…
ZTE и KDDI совместно выпустят новые смартфоны 5G в…
Таиланд закрывает международное сообщение с 26 марта из-за пандемии…
Александр Васильев: "30 лет назад селфи делали с помощью…
Ангеле Меркель предстоят новые тесты на…
Томские ученые предложили использовать для профилактики коронавируса вайду…
Дочь Анастасии Заворотнюк: "Человеку очень трудно выносить…
Ведущая «Дом-2» Ольга Орлова показала свое…
"Страх - это разрушительное чувство и качество": Анастасия Волочкова призвала всех людей не…
«Потеря обоняния»: Ученые обнаружили новый «скрытый» симптом…
Ученые рассказали о способе поддерживать физическую форму без занятий…
Просмотреть все новости