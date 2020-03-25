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Mail.ru Group запустила платформу для помощи людям на время пандемии

Компания Mail.ru Group решила запустить открытую платформу, на базе которой будут представлены полезные сервисы, способные помочь людям организовать работу и быт на время самоизоляции или карантина из-за коронавируса. Такие данные приводятся в сообщении пресс-службы отечественного IT-гиганта.

Сообщается, что сервисы на новой платформе будут разделены по отдельным признакам. К примеру, под брендом #ЛучшеДома будут представлены около четырех десятков современных технологических решений от компании, причем этот список планируют постоянно пополнять.

Пять наборов платформы доступны пользователям уже сегодня. Так, в наборе «образование» предоставляется помощь ученикам школ и студентам вузов, а также их преподавателям для удаленного и самостоятельного обучения. Также есть наборы для организации увлекательного отдыха и быта, для помощи бизнесу и сотрудникам в корпоративном сегменте, к примеру, при переводе основных рабочих процессов на удаленный режим, есть и немало онлайн развлечений для тех, у кого высвободилось много лишнего времени.

Еще около трех наборов Mail.ru Group планирует представить в ближайшие дни. Речь о специальном маркетинговом инструментарии для представителей среднего и малого сегментов бизнеса, которые больше прочих пострадали от распространения новой коронавирусной инфекции и введенных в связи с этим ограничительных мер, кроме того, планируется запустить ряд специальных сервисов для пожилых людей, молодежи и детей.

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Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 16:22

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