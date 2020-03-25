АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 85.43 USD 78.85
Курс валют на 25.03.2020

Анна Хилькевич о дочери Арианне: "Мы пытаемся растить её в доверии, понимании, учим договариваться, но пока безуспешно"

Анна Хилькевич в Instagram рассказала о дочери Арианне и ее характере. Актриса сообщила, что она с супругом Артуром Волковым пытается растить старшую наследницу в доверии, понимании и учит ее договариваться, но пока безуспешно.
Анна Хилькевич о дочери Арианне: "Мы пытаемся растить её в доверии, понимании, учим договариваться, но пока безуспешно"

Анна Хилькевич и Артур Волков воспитывают дочерей Арианну и Марию. Сегодня звезда сериала "Универ" решила поговорить о старшем ребенке. Актриса написала о сопротивлении, с которым столкнулась, когда нужно было кормить или укладывать дочь спать. Когда родилась Арианна, знаменитость заметила, что девочка растет сильная, с характером и ее любимым словом до сих про остаётся "нет" или "не хочу", например, умываться, расчесываться, есть, ложиться спать, одеваться или идти гулять - все встречается с сопротивлением.

Анна Хилькевич сообщила, что раньше няня называла Арианну "воительницей" и это прозвище ей подходит. Актриса с мужем пытается растить дочь в доверии, понимании и учат ее договариваться, но пока безуспешно. Знаменитость написала: "Слёзы, крики, объяснять, что ее расстроило не хочет". При этом Анна Хилькевич считает старшую дочь безумно обаятельной, энергичной, доброй и смешной.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:16

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Hyundai сократила гарантию на седан Solaris кросс-компакт…
«Другим истерить не советую»: Андрей Макаревич прокомментировал ситуацию с…
Porsche отзывает в России свыше 5 тысяч кроссоверов из-за угрозы…
Подруга Юлии Началовой рассказала о тайном недуге…
Аналитики назвали типы автомобилей, которые чаще всего выбирают…
Итальянский священник скончался от коронавируса после отказа от респиратора в пользу другого…
Samsung отгрузила первый миллион модулей памяти EUV…
На Острове Любви распались все пары проекта…
Кабинет министров Украины ввел чрезвычайное положение в стране из-за…
Врач-иммунолог оценила правдоподобность трех версий происхождения…
"Будь счастлив": Надежда Бабкина поздравила Ефима Шифрина с днем…
Ведущий «Top Gear» Джереми Кларксон призвал людей оставаться дома и не рисковать…
Экс-участник проекта "Дом-2" Илья Григоренко заваливает любовными посланиями Алину…
Участник проекта "Дом-2" Степан Меньщиков довел до слёз беременную жену Ангелину…
Среди бесплатных игр апреля в PS Plus предложат пользователям Uncharted 4: A Thief's End и DiRT Rally…
Участница проекта "Дом-2" Саша Черно не может определиться с именем будущего…
Mail.ru Group запустила платформу для помощи людям на время…
Анна Хилькевич о дочери Арианне: "Мы пытаемся растить её в доверии, понимании, учим договариваться, но пока…
ZTE и KDDI совместно выпустят новые смартфоны 5G в…
Таиланд закрывает международное сообщение с 26 марта из-за пандемии…
Александр Васильев: "30 лет назад селфи делали с помощью…
Ангеле Меркель предстоят новые тесты на…
Томские ученые предложили использовать для профилактики коронавируса вайду…
Дочь Анастасии Заворотнюк: "Человеку очень трудно выносить…
Ведущая «Дом-2» Ольга Орлова показала свое…
"Страх - это разрушительное чувство и качество": Анастасия Волочкова призвала всех людей не…
«Потеря обоняния»: Ученые обнаружили новый «скрытый» симптом…
Ученые рассказали о способе поддерживать физическую форму без занятий…
Просмотреть все новости