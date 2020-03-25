Анна Хилькевич о дочери Арианне: "Мы пытаемся растить её в доверии, понимании, учим договариваться, но пока безуспешно"

Анна Хилькевич и Артур Волков воспитывают дочерей Арианну и Марию. Сегодня звезда сериала "Универ" решила поговорить о старшем ребенке. Актриса написала о сопротивлении, с которым столкнулась, когда нужно было кормить или укладывать дочь спать. Когда родилась Арианна, знаменитость заметила, что девочка растет сильная, с характером и ее любимым словом до сих про остаётся "нет" или "не хочу", например, умываться, расчесываться, есть, ложиться спать, одеваться или идти гулять - все встречается с сопротивлением.Анна Хилькевич сообщила, что раньше няня называла Арианну "воительницей" и это прозвище ей подходит. Актриса с мужем пытается растить дочь в доверии, понимании и учат ее договариваться, но пока безуспешно. Знаменитость написала: "Слёзы, крики, объяснять, что ее расстроило не хочет". При этом Анна Хилькевич считает старшую дочь безумно обаятельной, энергичной, доброй и смешной.