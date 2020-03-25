ZTE и KDDI совместно выпустят новые смартфоны 5G в Японии





Второй по величине производитель телекоммуникационного оборудования и мобильных телефонов в Китае объединился с крупнейшим мобильным поставщиком, чтобы создать серию из 10 новых смартфонов 5-го поколения связи, тем самым расширив ассортимент терминальных гаджетов до 15 моделей. Руководители разрабатываемого проекта сообщили, что ZTE с покрытием 5G будет совместим с Standalone (SA) и Non-Standalone (NSA).Кроме того, по словам разработчиков, смартфон получит 6,5-дюймовый сенсорный дисплей, квадрокамеру с системой искусственного интеллекта для видеосъемки и фронтальный объектив на 32 Мп. Новое устройство 5G будет продолжением серии флагманов Axon, но с расширенным покрытием, обслуживанием которого занимаются более 30 операторов во всем мире.Как известно, ZTE Corporation также сотрудничает с SoftBank и в начале марта 2020 года совместно представили модель Axon 10 Pro 5G, которая уже доступна для приобретения в 10 государствах во всем мире. Примечательно, что брендовый флагман стал первым устройством 5G для реализации в коммерческих целях в Северной Европе, Китае и Ближней части Востока.