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ZTE и KDDI совместно выпустят новые смартфоны 5G в Японии

Китайская компания ZTE и японская телекоммуникационная компания, а также оператор мобильной связи под брендом KDDI совместно выпустят смартфоны 5G в Японии. Согласно официальному анонсу, новая линейка устройств будет презентована в 2020 году.
ZTE и KDDI совместно выпустят новые смартфоны 5G в Японии

Второй по величине производитель телекоммуникационного оборудования и мобильных телефонов в Китае объединился с крупнейшим мобильным поставщиком, чтобы создать серию из 10 новых смартфонов 5-го поколения связи, тем самым расширив ассортимент терминальных гаджетов до 15 моделей. Руководители разрабатываемого проекта сообщили, что ZTE с покрытием 5G будет совместим с Standalone (SA) и Non-Standalone (NSA).

Кроме того, по словам разработчиков, смартфон получит 6,5-дюймовый сенсорный дисплей, квадрокамеру с системой искусственного интеллекта для видеосъемки и фронтальный объектив на 32 Мп. Новое устройство 5G будет продолжением серии флагманов Axon, но с расширенным покрытием, обслуживанием которого занимаются более 30 операторов во всем мире.

Как известно, ZTE Corporation также сотрудничает с SoftBank и в начале марта 2020 года совместно представили модель Axon 10 Pro 5G, которая уже доступна для приобретения в 10 государствах во всем мире. Примечательно, что брендовый флагман стал первым устройством 5G для реализации в коммерческих целях в Северной Европе, Китае и Ближней части Востока.

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Технологии
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 16:10

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