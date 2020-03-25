У принца Чарльза диагностировали коронавирус





Согласно заявлению его британской королевской семьи, наследник престола тест принца Чарльза показал положительные результаты на коронавирус. «У него были слабые симптомы, но в остальном он в добром здравии и в течение нескольких дней работал дома», - говорится в заявлении его канцелярии. На данный момент невозможно определить, кто заразил принца Уэльского вирусом из-за большого числа контактов, произошедших в результате выполнения недельных обязательств.Его жена, Камилла, герцогиня Корнуольская, не показала никаких симптомов заболевания, а ее анализы были отрицательными. В соответствии с правительственными и медицинскими рекомендациями, принц и герцогиня в настоящее время находятся на карантине у себя дома в Шотландии. Последний раз сын Елизаветы II присутствовал на церемонии награждения 11 марта за свою благотворительную деятельность в рамках фонда «Доверие принца», который помогает молодым людям получить работу, образование и профессиональную подготовку. В мероприятии приняли участие ряд британских знаменитостей, с которыми свяжутся из-за возможных контактов с принцем.