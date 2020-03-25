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У принца Чарльза диагностировали коронавирус

Пандемия коронавируса не обошла многих звезд и видных деятелей, последним из которых стал принц Чарльз. У наследника британского престола диагностировали инфекцию, симптомы которой носят слабовыраженный характер.

Согласно заявлению его британской королевской семьи, наследник престола тест принца Чарльза показал положительные результаты на коронавирус. «У него были слабые симптомы, но в остальном он в добром здравии и в течение нескольких дней работал дома», - говорится в заявлении его канцелярии. На данный момент невозможно определить, кто заразил принца Уэльского вирусом из-за большого числа контактов, произошедших в результате выполнения недельных обязательств.

Его жена, Камилла, герцогиня Корнуольская, не показала никаких симптомов заболевания, а ее анализы были отрицательными. В соответствии с правительственными и медицинскими рекомендациями, принц и герцогиня в настоящее время находятся на карантине у себя дома в Шотландии. Последний раз сын Елизаветы II присутствовал на церемонии награждения 11 марта за свою благотворительную деятельность в рамках фонда «Доверие принца», который помогает молодым людям получить работу, образование и профессиональную подготовку. В мероприятии приняли участие ряд британских знаменитостей, с которыми свяжутся из-за возможных контактов с принцем.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:04

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