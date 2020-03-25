Александр Васильев: "30 лет назад селфи делали с помощью зеркала"

Александр Васильев, как и многие знаменитости, находится на карантине и занимается домашними делами. Сегодня ведущий телепрограммы "Модный приговор" опубликовала несколько фотографий, на которых он запечатлен в молодости с фотоаппаратом в руках. В комментарии коллекционер написал: "30 лет назад селфи делали именно так - с помощью зеркала". В конце своего поста Александр Васильев сообщил, что карантин, как оказалось, идеальное время для разбора архива.Подписчики поблагодарили историка моды за публикацию. Многие отметили, что знаменитость очень изменился за прошедшее время и они не сразу его узнали на фото. Также фанаты посоветовали телеведущему оставаться в безопасности и не выходить на улицу без особой надобности. За несколько минут пост Александра Васильева набрал почти 15 000 лайков.