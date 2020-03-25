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Дочь Анастасии Заворотнюк: "Человеку очень трудно выносить одиночество"

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна пообщалась с подписчиками в Instagram о дружбе. Она отметила, что человеку очень трудно выносить одиночество.
Дочь Анастасии Заворотнюк: "Человеку очень трудно выносить одиночество"

Анна Заворотнюк часто общается со своими фанатами и обсуждает разные темы. Сегодня дочь актрисы решила поговорить о дружбе. Она разместила свою фотографию, в комментарии к которой написала, что дети ищут общения интуитивно. Анна Заворотнюк считает, что многие люди испытывали чувство восторга и радости от настоящей дружбы, но в то же время у них были минуты огорчения и большого разочарования от предательства близких людей. Благодаря друзьям люди понимают, что не одиноки, их поддерживают и ждут. В такие минуты человек чувствует некую защиту, исходящую от людей с которыми он общается.

Анна Заворотнюк отметила, что друзья — это Божий подарок и ими надо дорожить и постараться сберечь. При этом дочь знаменитости уверена, что в таких отношениях должна быть ответственность и обязательность. В конце она написала: "Конечно, иногда возникают недопонимания или обиды, но надо проявить мудрость и терпение, понять и что-то простить, но любой ценой сохранить друзей".

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:52

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