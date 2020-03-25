"Страх - это разрушительное чувство и качество": Анастасия Волочкова призвала всех людей не паниковать

Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram несколько видео, которые были записаны на шоу "Прямой эфир". На кадрах знаменитость рассказывает, что настало время массой шизофрении. Балерина отметила, что в России хватило всем продуктов питания, средств личной гигиены и медикаментов. Она сообщила, что в данной ситуации необходимо объединиться и призвать всех людей не паниковать и смирится с карантином.Анастасия Волочкова считает, что люди покупают продукты и туалетную бумагу из-за сильного страха. Но сама танцовщица уверена, что данное чувство является разрушительным качеством. Балерине повезло с карантином, поскольку у нее большой дом. Но Анастасия Волочкова не может радоваться такому положению дел, ведь она очень боится выйти из формы. При этом балерина рада, что у нее есть собственный спортивный зал и она может его посещать в любое время не опасаясь никаких вирусов.