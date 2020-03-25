«Потеря обоняния»: Ученые обнаружили новый «скрытый» симптом коронавируса





Полная или частичная потеря обоняния является не только врожденной патологией, но и приобретенной. По словам врачей, если человек внезапно заметил изменения в ощущении запахов, то вполне вероятно, это может быть тревожным признаком коронавируса. Активные вирионы COVID-2019, попадая на слизистую оболочку носа, вызывает характерный отек, который в разы больше, чем при других респираторных инфекциях.Ученые предположили, что обнаруженный факт является одним из ключевых симптомов, так называемых, скрытых носителей заболевания. Профессор Саймон Карни объяснил:Кроме того, медики зафиксировали аносмию у каждого третьего пациента с COVID-2019 в Южной Корее в качестве единственной жалобы.