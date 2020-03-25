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«Потеря обоняния»: Ученые обнаружили новый «скрытый» симптом коронавируса

Ученые из Университета Флиндерс в Аделаиде, Южная Австралия обнаружили новый «скрытый» симптом коронавируса. Как выяснилось, люди без явных признаков болезни, но с внезапной аносмией могут быть носителями COVID-2019.
«Потеря обоняния»: Ученые обнаружили новый «скрытый» симптом коронавируса

Полная или частичная потеря обоняния является не только врожденной патологией, но и приобретенной. По словам врачей, если человек внезапно заметил изменения в ощущении запахов, то вполне вероятно, это может быть тревожным признаком коронавируса. Активные вирионы COVID-2019, попадая на слизистую оболочку носа, вызывает характерный отек, который в разы больше, чем при других респираторных инфекциях.

Ученые предположили, что обнаруженный факт является одним из ключевых симптомов, так называемых, скрытых носителей заболевания. Профессор Саймон Карни объяснил: «Если у человека отсутствуют обычные признаки коронавируса, как лихорадка, жар или затрудненное дыхание, он все равно может представлять угрозу, даже не подозревая о том, что распространяет инфекцию».

Кроме того, медики зафиксировали аносмию у каждого третьего пациента с COVID-2019 в Южной Корее в качестве единственной жалобы.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 15:40

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