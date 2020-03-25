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Ученые рассказали о способе поддерживать физическую форму без занятий спортом

Британские ученые обнаружили способ поддерживать физическую форму без занятий спортом. Новая методика позволит пожилым и больным людям держать себя в тонусе, не прилагая излишних усилий.

Многие физиотерапевты говорят, что самым оптимальным методом сохранения здоровья в старости являются регулярные физические упражнения. Но не все престарелые индивиды и патологически больные могут заниматься спортом. Поэтому ученые из Бирмингемского университета и Университета Данди в Великобритании решили выяснить, как поддерживать мышцы в тонусе без особых усилий. Оказалось, что наиболее действенным способом может стать употребление препаратов, которые избавляют организм от отработавших митохондрий.

Митохондрии считаются своеобразными "станциями", которые вырабатывают энергию для соседних клеток. После выполненных задач они погибают и потом вновь синтезируются. Со временем этот процесс замедляется, что затрудняет обновление органелл. Продукты распада последних со временем накапливаются в теле, что способствует снижению мышечного тонуса. Все же молекулы АМФ-активируемой протеинкиназы могут очистить организм от митохондрий, в чем должны помочь будущие разработки лекарства, которое сохранит силы до глубокой старости.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:34

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