В Новосибирске создали алгоритм автоматического перевода старых книг





Еще в 1918 году в России была проведена языковая реформа, в результате которой из алфавита были исключены буквы «ять» и «фита», кроме того, изменились и правила написания для большинства слов, к примеру, твердый знак стал использоваться значительно реже. В итоге современному читателю не очень комфортно изучать книги, напечатанные еще в дореволюционный период.Чтобы существенно упростить процесс адаптации старых книг ученые из ИВТ СО РАН в Новосибирске разработали специальную программу, которая позволяет автоматически переводить такие тексты в современный формат. Это позволяет сэкономить немало времени, избавляя редакторов от рутинной работы и предоставляя исследователям более удобный инструментарий для тщательного и оперативного анализа любых изданий.Впрочем, на данный момент алгоритм пока еще не способен анализировать случаи написания, которые не упоминаются в справочниках. В будущем его авторы планируют доработать код, постепенно внося в него новые формулировки.