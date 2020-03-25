Компания Rocket Lab отложила запуск ракеты Electron в Новой Зеландии из-за коронавируса





Автономный космический концерн, имеющий дочернее подразделение в Новой Зеландии, разрабатывает легкие, эффективные ракеты-носители для доставки на орбиту небольших грузов. Теперь он запланировал очередную отправку ANDESITE и M2 Pathfinder от NASA на РКН Electron. Спутники Национального управления по аэронавтике должны были изучить магнитосферу Земли в рамках военно-космической разведки США. Однако, из-за пандемии коронавируса компания Rocket Lab была вынуждена отложить запуск на неопределенный срок.По словам руководителя проекта, подготовка к старту была полностью остановлена в связи с постановлением государственных властей Новой Зеландии. Согласно введённым ограничительным мерам, все крупные и малые предприятия должны закрыться на карантин, а сотрудникам не следует покидать свои квартиры или дома.Как известно, подобная ситуация сложилась в Французской Гвиане и на острове Шрихарикоте, где также были прекращены все работы по подготовке к запуску ракет.