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Компания Rocket Lab отложила запуск ракеты Electron в Новой Зеландии из-за коронавируса

Американская частная компания Rocket Lab отложила запуск ракеты-носителя Electron с космодрома в Новой Зеландии из-за коронавируса на неопределенный срок. Все работы по подготовке к запланированному старту 30 марта были остановлены в согласии с рекомендациями властей.
Компания Rocket Lab отложила запуск ракеты Electron в Новой Зеландии из-за коронавируса

Автономный космический концерн, имеющий дочернее подразделение в Новой Зеландии, разрабатывает легкие, эффективные ракеты-носители для доставки на орбиту небольших грузов. Теперь он запланировал очередную отправку ANDESITE и M2 Pathfinder от NASA на РКН Electron. Спутники Национального управления по аэронавтике должны были изучить магнитосферу Земли в рамках военно-космической разведки США. Однако, из-за пандемии коронавируса компания Rocket Lab была вынуждена отложить запуск на неопределенный срок.

По словам руководителя проекта, подготовка к старту была полностью остановлена в связи с постановлением государственных властей Новой Зеландии. Согласно введённым ограничительным мерам, все крупные и малые предприятия должны закрыться на карантин, а сотрудникам не следует покидать свои квартиры или дома.

Как известно, подобная ситуация сложилась в Французской Гвиане и на острове Шрихарикоте, где также были прекращены все работы по подготовке к запуску ракет.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 15:11

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