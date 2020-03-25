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В Сети рассказали о 5 вещах, которым Сара Джессика Паркер научила женщин

Звезда «Секса в большом городе» Сара Джессика Паркер сегодня отмечает свой 55-летний юбилей. В честь праздника журналисты рассказали о 5 вещах, которым актриса научила женщин.

Теперь уже 55-летняя Сара Джессика Паркер запомнилась большинству российских зрителей благодаря роли Кэрри Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе». Этот персонаж помог актрисе заполучить четыре премии «Золотой глобус», две статуэтки «Эмми» и множество других наград. Все же, её героиня оставила более заметный след на жизненных установках женщин. Эксперты говорят, что Паркер научила слабый пол не обращать внимания на собственный возраст, ведь первая серьезная работа досталось актрисе лишь в 33 года.

«Секс в большом городе» также объяснил женщинам, что замужество не является самой важной целью в их жизни. Множество коллег и сама Паркер встречалась с самыми разными мужчинами, которые не препятствовали их успеху в бизнесе и карьере. В определенном плане это позволило разрушить стереотип о том, что любимое дело не может приносить денег: открытие интернет-магазина SJP позволило актрисе получать стабильный и внушительный доход. Наконец, Сара Джессика Паркер стала иконой стиля благодаря сочетанию необычных вещей, о чем говорит популярность юбки-пачки, туфель от Manolo Blahnik и сумки-багета Fendi.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:05

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