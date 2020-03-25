Участник проекта "Дом-2" Дмитрий Дмитренко отказался нырять в воду с яхты из-за неумения плавать





Участник проекта "Дом-2" Дмитрий Дмитренко неожиданно стал объектом насмешек со стороны коллег и телезрителей. Во время одного из конкурсов мужчинам нужно было прыгнуть в воду за борт. Муж Рапунцель-старшей сперва начал шутить по поводу того, что он является "гигантом" в постели, ведь на подходе в их семье - уже второй ребенок, а затем даже снял шляпу и микрофон. Вот только в самый ответственный момент проектант замешкался, взял паузу и отказался от выполнения задания.Тут же Дмитрия Дмитренко подняли на смех все участники проекта "Дом-2", живущие на яхте, а также телезрители. В комментариях многие удивляются, как за столько лет жизни во Владивостоке мужчина так и не смог научиться плавать.