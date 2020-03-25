Денис Клявер о самоизоляции: "Это отличная возможность сделать то, что давно собирался"
Денис Клявер решил поговорить с фанатами о самоизоляции и сообщил, что в первую очередь это ответственность за свое здоровье и своих близких. Также бывший участник "Чай вдвоем" отметил, что это отличная возможность сделать то, что давно собирались.
Денис Клявер опубликовала свое фото, в комментарии к которому решил порассуждать о карантине. Исполнитель написал, что все статьи и новости не воспринимались всерьёз до поры и времени, но когда статистика заболеваний вспыхнувшего вируса и печальных последствий начала расти с каждым днем все выше и выше у людей началась паника.
В Москве принимают все необходимые меры, поэтому поводов для страха нет. Знаменитость отметил, что нужно соблюдать все правила самоизоляции, особенно это касается пожилых людей, у которых иммунитет ослаблен. Денис Клявер написал: "Это вынужденная временная мера предосторожности, которая поможет в максимально быстрые сроки побороть нависшую над нами опасность".
Также певец отметил, что для всех карантин - это отличная возможность сделать то, что давно собирались, но времени не хватало. Денис Клявер предложил фанатам нарисовать картину, посмотреть любимые фильмы или начать изучать иностранные языки.
Денис Клявер опубликовала свое фото, в комментарии к которому решил порассуждать о карантине. Исполнитель написал, что все статьи и новости не воспринимались всерьёз до поры и времени, но когда статистика заболеваний вспыхнувшего вируса и печальных последствий начала расти с каждым днем все выше и выше у людей началась паника.
В Москве принимают все необходимые меры, поэтому поводов для страха нет. Знаменитость отметил, что нужно соблюдать все правила самоизоляции, особенно это касается пожилых людей, у которых иммунитет ослаблен. Денис Клявер написал: "Это вынужденная временная мера предосторожности, которая поможет в максимально быстрые сроки побороть нависшую над нами опасность".
Также певец отметил, что для всех карантин - это отличная возможность сделать то, что давно собирались, но времени не хватало. Денис Клявер предложил фанатам нарисовать картину, посмотреть любимые фильмы или начать изучать иностранные языки.