АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 85.43 USD 78.85
Курс валют на 25.03.2020

Денис Клявер о самоизоляции: "Это отличная возможность сделать то, что давно собирался"

Денис Клявер решил поговорить с фанатами о самоизоляции и сообщил, что в первую очередь это ответственность за свое здоровье и своих близких. Также бывший участник "Чай вдвоем" отметил, что это отличная возможность сделать то, что давно собирались.
Денис Клявер о самоизоляции: "Это отличная возможность сделать то, что давно собирался"

Денис Клявер опубликовала свое фото, в комментарии к которому решил порассуждать о карантине. Исполнитель написал, что все статьи и новости не воспринимались всерьёз до поры и времени, но когда статистика заболеваний вспыхнувшего вируса и печальных последствий начала расти с каждым днем все выше и выше у людей началась паника.

В Москве принимают все необходимые меры, поэтому поводов для страха нет. Знаменитость отметил, что нужно соблюдать все правила самоизоляции, особенно это касается пожилых людей, у которых иммунитет ослаблен. Денис Клявер написал: "Это вынужденная временная мера предосторожности, которая поможет в максимально быстрые сроки побороть нависшую над нами опасность".

Также певец отметил, что для всех карантин - это отличная возможность сделать то, что давно собирались, но времени не хватало. Денис Клявер предложил фанатам нарисовать картину, посмотреть любимые фильмы или начать изучать иностранные языки.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:59

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ангеле Меркель предстоят новые тесты на…
Томские ученые предложили использовать для профилактики коронавируса вайду…
Дочь Анастасии Заворотнюк: "Человеку очень трудно выносить…
Ведущая «Дом-2» Ольга Орлова показала свое…
"Страх - это разрушительное чувство и качество": Анастасия Волочкова призвала всех людей не…
«Потеря обоняния»: Ученые обнаружили новый «скрытый» симптом…
Ученые рассказали о способе поддерживать физическую форму без занятий…
В Новосибирске создали алгоритм автоматического перевода старых…
Актриса Кристина Асмус рассказала поклонникам о своей новой роли в фильме…
Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году…
«Это была шутка»: Жена Павла Мамаева объяснила слова футболиста о переезде из…
Компания Rocket Lab отложила запуск ракеты Electron в Новой Зеландии из-за…
В Сети рассказали о 5 вещах, которым Сара Джессика Паркер научила…
У принца Чарльза диагностировали…
Денис Клявер о самоизоляции: "Это отличная возможность сделать то, что давно…
В России за неделю снизились цены на…
Сценарист Илья Рубинштейн скончался в возрасте 57…
Антон Шипулин ответил на слова Анфисы Резцовой о его желании «набить карманы» в…
"Стараюсь быть максимально полезной": Регина Тодоренко работает во время…
В Новочебоксарске наркоторговец пытался сжечь почти 10 килограмм…
"Это верх цинизма": Яна Рудковская обвинила дизайнера Беллу Потемкину в воровстве идей для защитных…
Нарушение карантина с летальным исходом будет приравниваться к терроризму согласно УК…
Кроссовер Changan CS75 FL поступит в продажу в…
Новый кроссовер Nissan получил название…
"Это не профессия, а состояние души": Андрей Разин поздравил фанатов с днем работника…
Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель продолжает носить одежду, подаренную богатым…
Константин Богомолов отругал Ксению Собчак за поездки по инфекционным больницам ради съемок "Док…
Игравший музыкант с The Beatles Ки Такер в возрасте 76 лет умер после заражения…
Просмотреть все новости