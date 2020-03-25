Денис Клявер о самоизоляции: "Это отличная возможность сделать то, что давно собирался"

Денис Клявер опубликовала свое фото, в комментарии к которому решил порассуждать о карантине. Исполнитель написал, что все статьи и новости не воспринимались всерьёз до поры и времени, но когда статистика заболеваний вспыхнувшего вируса и печальных последствий начала расти с каждым днем все выше и выше у людей началась паника.В Москве принимают все необходимые меры, поэтому поводов для страха нет. Знаменитость отметил, что нужно соблюдать все правила самоизоляции, особенно это касается пожилых людей, у которых иммунитет ослаблен. Денис Клявер написал: "Это вынужденная временная мера предосторожности, которая поможет в максимально быстрые сроки побороть нависшую над нами опасность".Также певец отметил, что для всех карантин - это отличная возможность сделать то, что давно собирались, но времени не хватало. Денис Клявер предложил фанатам нарисовать картину, посмотреть любимые фильмы или начать изучать иностранные языки.