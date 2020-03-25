Татьяна Строкова высказалась о новой пассии Даниила Сахнова: "Мы совершенно разные"





После разрыва отношений с Татьяной Строковй Даниил Сахнов долгое время оставался один. К нему специально на реалити-шоу приходили четыре девушки, но ни одна из них не смогла растопить холод. Буквально вчера в Периметре появилась Марина Страхова, блондинка молодому человеку очень понравилась, он не скрывает, что испытывает симпатию к новой проектанке.Татьяна Строкова прокомментировала новый роман своего бывшего избранника, назвав новую участницу "слишком простой". Затем брюнетка добавила: они слишком разные, а потому сравнивать их просто бессмысленно. На данный момент она желает Даниилу Сахнову только счастья, хоть с этой, хоть с любой другой девушкой, сама же настроена только на изменение своей жизни в лучшую сторону.