Сценарист Илья Рубинштейн скончался в возрасте 57 лет





Мама Ильи Рубинштейна рассказала в комментарии отечественному изданию, что знаменитый писатель ушел из жизни в столице. Причина смерти не указывалась, ровно как место и дата похорон. Артист в первую очередь известен публике благодаря работе над фильмами "Лола и Маркиз", "Сезон охоты", "Возвращение "Броненосца, а также мелодрамой "Май". Кроме того, он является автором произведений "Старлей. Победа и весна", "Дворовый романс", "Футбол на двоих", "Мы жили в семьдесят девятом" и "Дисбат".Илья Рубинштейн появился на свет 15 декабря 1962 года в Москве, а образование получил в 1995 году, когда окончил факультет актерского ремесла в ГИТИСе. А вот сценарному мастерству он обучился во ВГИКе имени С. А. Герасимова. Наиболее значительным достижением Рубинштейна можно назвать сценарий к фильму "Папа", в котором он также успел сыграть одного из второстепенных персонажей. Эта кинокартина удостоилась номинации в категории "Лучший фильм года" в рамках церемонии "Золотой орел".