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Сценарист Илья Рубинштейн скончался в возрасте 57 лет

Российские СМИ сообщают, что Илья Рубинштейн скончался в возрасте 57 лет. Известный сценарист ушел из жизни еще 24 марта, о чем свидетельствует мама покойного.
Сценарист Илья Рубинштейн скончался в возрасте 57 лет

Мама Ильи Рубинштейна рассказала в комментарии отечественному изданию, что знаменитый писатель ушел из жизни в столице. Причина смерти не указывалась, ровно как место и дата похорон. Артист в первую очередь известен публике благодаря работе над фильмами "Лола и Маркиз", "Сезон охоты", "Возвращение "Броненосца, а также мелодрамой "Май". Кроме того, он является автором произведений "Старлей. Победа и весна", "Дворовый романс", "Футбол на двоих", "Мы жили в семьдесят девятом" и "Дисбат".

Илья Рубинштейн появился на свет 15 декабря 1962 года в Москве, а образование получил в 1995 году, когда окончил факультет актерского ремесла в ГИТИСе. А вот сценарному мастерству он обучился во ВГИКе имени С. А. Герасимова. Наиболее значительным достижением Рубинштейна можно назвать сценарий к фильму "Папа", в котором он также успел сыграть одного из второстепенных персонажей. Эта кинокартина удостоилась номинации в категории "Лучший фильм года" в рамках церемонии "Золотой орел".

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Культура
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:47

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