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"Стараюсь быть максимально полезной": Регина Тодоренко работает во время карантина

Регина Тодоренко призналась своим преданным поклонникам, что работает во время карантина. В социальной сети Instagram телеведущая сообщила, что старается быть максимально полезной для общества.
"Стараюсь быть максимально полезной": Регина Тодоренко работает во время карантина

На данный момент многие звёзды шоу-бизнеса находятся дома на самоизоляции. Но Регина Тодоренко решила не соблюдать карантин и отправилась на работу. Телеведущая опубликовала фотографию, сделанную в автомобили. В комментарии знаменитость написала, что пока еще работает, поскольку радио, телевидение и интернет обозначает, что люди останутся в информационном поле. Также Регина Тодоренко написала: "Я стараюсь быть максимально полезной и снимать самые необходимые сюжеты".

В конце телеведущая спросила у своих преданных поклонников, отправились ли они на карантин или еще работают. Некоторые пользователи Сети написали, что они находятся на рабочих местах, поскольку их профессия очень важна для общества. Фанаты попросили Регину Тодоренко беречь себя и поскорей отправиться на карантин. За час публикация телеведущей набрала более 60 000 лайков.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:36

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