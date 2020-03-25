Участник проекта "Дом-2" Руслан Кожухов начал ухаживать за Альей Адхам





Участник проекта "Дом-2" Руслан Кожухов строил отношения с Викторией Ди, но брюнетка внезапно стала проявлять симпатию к Федору Стрелкову. Ради проектанта на Сейшелы прилетела и Алья Адхам. В итоге проектант сходил на свидание с Анитой Кобелевой и пришел к выводу, что именно с ней он хочет попробовать создать пару и семью, а остальные девушки оказались преданными.Неожиданно Руслан Кожухов пригласил Алью Адхам на свидание и признался, что видит ее матерью своих детей. Блондинка оказалась несколько шокирована подобными заявлениями, однако ухаживания молодого человека она принимает, хочет узнать его поближе.Совсем скоро у участницы проекта "Дом-2" заканчивается туристическая виза, и она должна будет вернуться в Москву. Этот момент Адхам считает лакмусовой бумагой их будущих отношений с Кожуховым.