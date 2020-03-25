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Участник проекта "Дом-2" Руслан Кожухов начал ухаживать за Альей Адхам

Участник проекта "Дом-2" Руслан Кожухов решил всерьез ухаживать за Альей Адхам. Как известно, блондинка пришла на реалити-шоу ради отношений с Федором Стрелковым, но молодой человек в итоге выбрал Аниту Кобелеву.
Участник проекта "Дом-2" Руслан Кожухов начал ухаживать за Альей Адхам

Участник проекта "Дом-2" Руслан Кожухов строил отношения с Викторией Ди, но брюнетка внезапно стала проявлять симпатию к Федору Стрелкову. Ради проектанта на Сейшелы прилетела и Алья Адхам. В итоге проектант сходил на свидание с Анитой Кобелевой и пришел к выводу, что именно с ней он хочет попробовать создать пару и семью, а остальные девушки оказались преданными.

Неожиданно Руслан Кожухов пригласил Алью Адхам на свидание и признался, что видит ее матерью своих детей. Блондинка оказалась несколько шокирована подобными заявлениями, однако ухаживания молодого человека она принимает, хочет узнать его поближе.

Совсем скоро у участницы проекта "Дом-2" заканчивается туристическая виза, и она должна будет вернуться в Москву. Этот момент Адхам считает лакмусовой бумагой их будущих отношений с Кожуховым.

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Добавил: Joker Сегодня, 13:21

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