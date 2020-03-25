"Это верх цинизма": Яна Рудковская обвинила дизайнера Беллу Потемкину в воровстве идей для защитных масок
Яна Рудковская на станице своего Instagram обвинила дизайнера Беллу Потемкину в воровстве идей для защитных масок. Также продюсер сообщила, что считает такой поступок верхом цинизма.
Яна Рудковская разместила несколько фотографий, в комментарии к которым написала гневный пост. Знаменитость в грубой форме обвинила Беллу Потемкину в том, что та украла ее идеи для защитных масок, да еще и продаёт их, зарабатывая на этом деньги. Продюсер возмущена таким поведением дизайнера, она отметила, что авторские права в России никто не отменял. Яна Рудковская обратилась к Белле Потемкиной и написала: "Я все свои маски сделала своими руками и подарила друзьям и подписчикам! А Вы? Так что роялти мои не забудьте прислать, я их отдам на благотворительность".
Также продюсер отметила, что уже получает документы на авторский дизайн масок. Яна Рудковская добавила, что в моде, как и в музыке, плагиат очень не любят и самое главное ставят под сомнение дизайнерский талант, ну и смеются над такими работами. В конце знаменитость написала: "Я понимаю, что надо отрабатывать абонентскую плату, ну ребята, вы же крутые и не ваш уровень это точно рекламировать, тут даже попадание в цвет один в один".
Яна Рудковская разместила несколько фотографий, в комментарии к которым написала гневный пост. Знаменитость в грубой форме обвинила Беллу Потемкину в том, что та украла ее идеи для защитных масок, да еще и продаёт их, зарабатывая на этом деньги. Продюсер возмущена таким поведением дизайнера, она отметила, что авторские права в России никто не отменял. Яна Рудковская обратилась к Белле Потемкиной и написала: "Я все свои маски сделала своими руками и подарила друзьям и подписчикам! А Вы? Так что роялти мои не забудьте прислать, я их отдам на благотворительность".
Также продюсер отметила, что уже получает документы на авторский дизайн масок. Яна Рудковская добавила, что в моде, как и в музыке, плагиат очень не любят и самое главное ставят под сомнение дизайнерский талант, ну и смеются над такими работами. В конце знаменитость написала: "Я понимаю, что надо отрабатывать абонентскую плату, ну ребята, вы же крутые и не ваш уровень это точно рекламировать, тут даже попадание в цвет один в один".