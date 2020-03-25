Константин Богомолов отругал Ксению Собчак за поездки по инфекционным больницам ради съемок "Док Ток"





Ксения Собчак для программы "Док Ток" сделала несколько интервью с пациентами инфекционных больниц, в том числе новой поликлиники в Коммунарке, где люди проходят разные этапы лечения коронавируса. На съемки эпатажная телеведущая отправилась без маски и защитного костюма. Это сильно возмутило не только ее поклонников, но и супруга. В эфире Собчак рассказала, что еще неделю назад все казалось злой шуткой, однако сейчас пандемия обрела мировые масштабы и стала практически самой серьезной проблемой для большинства стран.В блоге Ксения Собчак добавила: ее уже отругал за поездки по инфекционным больницам Константин Богомолов, ведь все стараются сидеть дома и обезопасить себя. Эпатажная журналистка только надеется, что все усилия - ее и съемочной команды - были потрачены не зря, и она сможет донести до телезрителей важные факты.