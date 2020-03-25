Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель продолжает носить одежду, подаренную богатым поклонником





Порог телестройки Ольга Рапунцель переступила в 2015-ом году и уже тогда говорила о том, что носит исключительно брендовые вещи. От своих поклонников она требовала презенты класса «люкс». Причем ухажеры у Ольги были и за периметром шоу. Примечательно, что они являлись тезками - звали их Алексами.Сама длинноволосая красотка утверждала: почитатели уже старые и не в ее вкусе, хотя потом выяснилось, что оба мужчины вполне хороши собой.Когда Ольга возвращалась со своих прогулок за периметром, то постоянно показывала свои шикарные подарки. Один раз она вернулась с новой туникой, очками, а также купальником. Все происходившее не очень понравилось Дмитрию Дмитренко, который на тот момент уже встречался с Ольгой и попросил ее избавиться от этих вещей.Однако старые обиды, скорее всего, остались в прошлом, а Ольга Рапунцель теперь спокойно ходит в той самой тунике по острову, и Дмитрий Дмитренко никак на это не реагирует. Скорее всего, он просто уверен, что беременная Ольга от него никуда не денется, а о старом конфликте уже и забыл.