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Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель продолжает носить одежду, подаренную богатым поклонником

Видимо, у звезды скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Ольги Рапунцель не получается окончательно расстаться со своим прошлым. Так, в одном из новых эфиров беременная участница проекта появилась в тунике, которую ей еще в 2016-ом году преподнес в подарок один из ухажеров.

Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель продолжает носить одежду, подаренную богатым поклонником

Порог телестройки Ольга Рапунцель переступила в 2015-ом году и уже тогда говорила о том, что носит исключительно брендовые вещи. От своих поклонников она требовала презенты класса «люкс». Причем ухажеры у Ольги были и за периметром шоу. Примечательно, что они являлись тезками - звали их Алексами.Сама длинноволосая красотка утверждала: почитатели уже старые и не в ее вкусе, хотя потом выяснилось, что оба мужчины вполне хороши собой.


Когда Ольга возвращалась со своих прогулок за периметром, то постоянно показывала свои шикарные подарки. Один раз она вернулась с новой туникой, очками, а также купальником. Все происходившее не очень понравилось Дмитрию Дмитренко, который на тот момент уже встречался с Ольгой и попросил ее избавиться от этих вещей.


Однако старые обиды, скорее всего, остались в прошлом, а Ольга Рапунцель теперь спокойно ходит в той самой тунике по острову, и Дмитрий Дмитренко никак на это не реагирует. Скорее всего, он просто уверен, что беременная Ольга от него никуда не денется, а о старом конфликте уже и забыл.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:58

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