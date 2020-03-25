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Кроссовер Changan CS75 FL поступит в продажу в апреле

Продажа новой версии кроссовера Changan CS75 в России стартует в апреле. Changan CS75 FL будет представлен в четырех комплектациях.

Стартовая комплектация Comfort будет переднеприводной с бортовым компьютером и 7-дюймовым цифровым дисплеем, 10,25-дюймовым сенсорным экраном мультимедиа и кондиционером. Весь салон и мультируль обтянуты искусственной кожей. Кроссовер оснащён светодиодными и автоматически регулируемыми фарами. ДХО — также LED. Стоимость автомобиля в данной комплектации 1,4 млн рублей.

В версии Luxe 2WD в наличии имеется смарт-ключ, имеющий функции дистанционного запуска и комфортного доступа. Кроссовер также оснащён кнопкой запуска мотора, регулировкой руля не только по высоте, но и по вылету, камерой заднего вида и системой помощи при парковке. Автомобиль снабдили передними боковыми подушками безопасности и зеркалами заднего вида, которые обогреваются и складываются. Также в список опций вошли круиз-контроль, 2-зонный климат-контроль, одноцветная атмосферная подсветка салона и передние противотуманки. Стоимость данной версии 1,5 млн рублей.

Комплектация Comfort 4WD имеет полный привод. В данной версии имеется функция помощи при спуске HDC и 18-дюймовые колёса. Стоимость кроссовера составляет от 1,6 млн рублей. Кроссовер Changan CS75 FL в комплектации Luxe 4WD доступен во всех ранее названных опциях. Также автомобиль оснащен датчиками дождя и боковыми шторками безопасности. Зеркала заднего вида и кресло водителя запоминают положение. Переднее кресло пассажира можно регулировать клавишами, а подсветка салона теперь многоцветная. Стоимость кроссовера в данной версии 1,7 млн рублей.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 14:12

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