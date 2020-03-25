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Новый кроссовер Nissan получил название Magnite

Японская компания Nissan планирует в скором времени выпустить новый компактный кроссовер, который в модельном ряду марки займет место ниже, чем текущее поколение Juke. Как сообщают источники, в руководстве бренда уже определились с названием для новинки, выбрав имя Magnite.
Новый кроссовер Nissan получил название Magnite

Отмечается, что Nissan Magnite в первое время будет доступен исключительно на рынке Индии. При этом будущий дебютант может похвастать стильным дизайном, ярким и броским кузовом, оригинальными линиями, которые отличают его от большинства других автомобилей. Кроме всего прочего, в салоне новинки ожидается появление, так называемого, «парящего экрана», который станет основным центром управления штатной мультимедийной системы.

Что же касается внешнего дизайна, то разработчик планирует применить здесь оригинальную форму головной оптики, которая ничем не похожа на предшественников. Новый кросс-компакт основан на глобальной платформе марки серии CMF. Кроме того, под крышкой капота Nissan Magnite установят 1,0-литровый бензиновый двигатель, мощность которого составит 100 лошадиных сил. В качестве трансмиссии в данной модели будут использоваться механическая коробка или вариатор.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 14:06

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