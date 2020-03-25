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Участница проекта "Дом-2" Саша Черно поправилась на Сейшелах

Участница проекта "Дом-2" и возлюбленная Иосифа Оганесяна Александра Черно на Сейшелах продолжает набирать лишние килограммы. На кадрах последнего эфира звезда рядом с Майей Донцовой выглядит "как гора", отметили телезрители.

Многим уже стало жаль будущую мамочку, ведь ее не только усадили с участницей, которая намного худее, но и сняли в самых неудачных ракурсах. В итоге и так комплексующая из-за лишней массы тела Александра Черно стала выглядеть старше, а ее вес, кажется, давно перевалил за 150 килограммов.

До этого Александра Черно уже признавалась, что ей тяжело придерживаться диеты, особенно из-за беременности, когда организм требует дополнительного питания. Хейтеры же в очередной раз обрушились с критикой на будущую мамочку, высказавшись, что она попросту не хочет придерживаться правильного питания ради своего же здоровья.

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Добавил: Joker Сегодня, 12:29

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