После расставания Денис Мокроусов выдал всю правду о звезде «Дом-2» Алёне Рапунцель





Денис Мокроусов уже расстался с участницей проекта «Дом-2» Аленой Рапунцель. Более того, молодой человек заявил, что девушка абсолютно не устраивает его в интимном плане. Кроме того, как утверждает Денис, у Алены, якобы есть сильное пристрастие к спиртным напиткам. К слову, Денис сделал все, чтобы выставить Алену в неприглядном свете для окружающих.Мокроусов говорит, что чувство меры в употреблении спиртного Рапунцель потеряла не только на празднике Милены Безбородовой, но и Алексея Купина. Однако самого Дениса не столько не устраивает, что девушка может употребить лишнее, как то, что она после ведет себя неподобающим образом.Тем не менее, сам Денис Мокроусов не спешит уходить за ворота и уже перебрался в мужскую спальню, возможно, для него Алена Рапунцель была лишь входным билетом в проект «Дом-2».