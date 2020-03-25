"Это не профессия, а состояние души": Андрей Разин поздравил фанатов с днем работника культуры

Андрей Разин решил проанализировать свою жизнь и рассказал, что еще до службы в армии, он поступил и потом с успехом закончил Ставропольское культпросветучилище. После этого он поступил в Восточно-Сибирский институт культуры, а затем перевёлся в Ставропольский государственный университет. В 1993 году Андрей Разин стал самым молодым ректором в Российской Федерации. С 1994 года по сегодняшний день он исполняет обязанности председателя правления Ставропольского фонда культуры. Также продюсер был директором Межсоюзного дворца профсоюзов в Ставрополе.В 2015 году Андрея Разина избрали президентом ММОО "Творческий центр "Солнечный круг". Продюсер отметил: "Считаю, что это - хороший показатель". В конце он поздравил всех работников культуры с профессиональным праздником и пожелал им счастья и здоровья. Также Андрей Разин написала: "Помните, что врачи лечат тело, а работники культуры - душу".