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"Это не профессия, а состояние души": Андрей Разин поздравил фанатов с днем работника культуры

Андрей Разин поздравил в Instagram своих фанатов с днем работника культуры. Также продюсер "Ласкового мая" отметил, что не считает свою работу профессией, поскольку это - состояние души.
"Это не профессия, а состояние души": Андрей Разин поздравил фанатов с днем работника культуры

Андрей Разин решил проанализировать свою жизнь и рассказал, что еще до службы в армии, он поступил и потом с успехом закончил Ставропольское культпросветучилище. После этого он поступил в Восточно-Сибирский институт культуры, а затем перевёлся в Ставропольский государственный университет. В 1993 году Андрей Разин стал самым молодым ректором в Российской Федерации. С 1994 года по сегодняшний день он исполняет обязанности председателя правления Ставропольского фонда культуры. Также продюсер был директором Межсоюзного дворца профсоюзов в Ставрополе.

В 2015 году Андрея Разина избрали президентом ММОО "Творческий центр "Солнечный круг". Продюсер отметил: "Считаю, что это - хороший показатель". В конце он поздравил всех работников культуры с профессиональным праздником и пожелал им счастья и здоровья. Также Андрей Разин написала: "Помните, что врачи лечат тело, а работники культуры - душу".

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:00

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