Игравший музыкант с The Beatles Ки Такер в возрасте 76 лет умер после заражения коронавирусом





Согласно известной информации, музыкант, наиболее известен по своему участию в выступлениях «Ливерпульской четверки» - The Beatles, скончался 17-го марта 2020 года, однако его близкий друг Артур Кереван подтвердил смерть Ки Такера спустя 5 дней. Как известно, британский исполнитель находился в повышенной зоне риска заражения коронавирусом не только из-за своего преклонного возраста, но и ввиду ряда хронических заболеваний. У него были серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой, а также сахарный диабет второго типа.По словам родственников музыканта, вся семья чувствует себя опустошенной, так как «внезапно потеряли мужа, тестя, дедушку, брата и друга»., - поделились близкие Ки Такера.Как известно, многие бывшие коллеги исполнителя и друзья написали много хороших слов о нем на своих страницах в социальных сетях. Кроме того, ди-джей Фрэнки Коннор на BBC Radio Merseysid назвал Ки Такера легендарным музыкантом и человеком.