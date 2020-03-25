Игравший музыкант с The Beatles Ки Такер в возрасте 76 лет умер после заражения коронавирусом
Британский музыкант, известный как участник рок-группы The Beatles Ки Такер (Cy Taker) в возрасте 76 лет умер после заражения коронавирусом в Ливерпуле. Смерть артиста подтвердил его близкий друг Артур Кереван, после чего информацию опубликовали зарубежные авторитетные издания Metro и Daily Mail.
Согласно известной информации, музыкант, наиболее известен по своему участию в выступлениях «Ливерпульской четверки» - The Beatles, скончался 17-го марта 2020 года, однако его близкий друг Артур Кереван подтвердил смерть Ки Такера спустя 5 дней. Как известно, британский исполнитель находился в повышенной зоне риска заражения коронавирусом не только из-за своего преклонного возраста, но и ввиду ряда хронических заболеваний. У него были серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой, а также сахарный диабет второго типа.
По словам родственников музыканта, вся семья чувствует себя опустошенной, так как «внезапно потеряли мужа, тестя, дедушку, брата и друга». «Что приносит еще больше боли, так это осознание того, что коронавирус можно было бы избежать, ведь всего неделю назад мы видели его энергичным и здоровым», - поделились близкие Ки Такера.
Как известно, многие бывшие коллеги исполнителя и друзья написали много хороших слов о нем на своих страницах в социальных сетях. Кроме того, ди-джей Фрэнки Коннор на BBC Radio Merseysid назвал Ки Такера легендарным музыкантом и человеком.
Согласно известной информации, музыкант, наиболее известен по своему участию в выступлениях «Ливерпульской четверки» - The Beatles, скончался 17-го марта 2020 года, однако его близкий друг Артур Кереван подтвердил смерть Ки Такера спустя 5 дней. Как известно, британский исполнитель находился в повышенной зоне риска заражения коронавирусом не только из-за своего преклонного возраста, но и ввиду ряда хронических заболеваний. У него были серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой, а также сахарный диабет второго типа.
По словам родственников музыканта, вся семья чувствует себя опустошенной, так как «внезапно потеряли мужа, тестя, дедушку, брата и друга». «Что приносит еще больше боли, так это осознание того, что коронавирус можно было бы избежать, ведь всего неделю назад мы видели его энергичным и здоровым», - поделились близкие Ки Такера.
Как известно, многие бывшие коллеги исполнителя и друзья написали много хороших слов о нем на своих страницах в социальных сетях. Кроме того, ди-джей Фрэнки Коннор на BBC Radio Merseysid назвал Ки Такера легендарным музыкантом и человеком.
ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:54