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В России создали прототип навигационной системы для лунных миссий

Российским специалистам удалось сконструировать первый экземпляр навигационной системы для новейшего пилотируемого космического корабля «Орел». Об этом в рамках недавнего совещания по космосу рассказал глава ИКИ РАН Анатолий Петрукович.
В России создали прототип навигационной системы для лунных миссий

Благодаря стереоскопическим снимкам, которые были сделаны отечественным орбитальным аппаратом «Луна-26», ученые могут заблаговременно создать трехмерную карту поверхности Луны. Тем временем следующий аппарат направится к спутнику уже осенью 2021 года. Также отмечается, что в 2025 году Россия собирается переправить к Луне тяжелый посадочный аппарат под названием «Луна-27». Кроме всего прочего, в период 2027-2028 годов планируется, что на поверхность естественного спутника Земли сядет аппарат «Луна-28», представленный в виде автоматической межпланетной станции, который займется транспортированием образцов лунного грунта для их дальнейшего исследования.

Что же касается пилотируемого корабля «Орел», то его разработкой на данный момент занимаются специалисты РКК «Энергия». Как ранее заявлял глава корпорации Дмитрий Рогозин, пилотируемая лунная миссия вместе с высадкой российских космонавтов на поверхности спутника должна быть осуществлена уже в 2030 году.

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Наука
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 13:48

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