Ученые выяснили, что тело человека после смерти может двигаться около года
Австралийские ученые недавно сделали важное открытие во время наблюдения за трупами. Исследователи выяснили, что тело человека после смерти может двигаться около года из-за процессов разложения.
Австралийский ученый Элисон Уилсон доказал, что человеческие тела могут менять положение в течение более года после смерти. Эти находки могут внести значительные перемены в работу детективов и патологоанатомов по всему миру. К этому выводу исследователь пришла после изучения и фотографирования движений тела в течение 17 месяцев, которое находилось на первой австралийской «ферме трупов» . В одном из примеров было продемонстрировано, что руки, которые сначала лежали вдоль туловища, в итоге откинулись в сторону.
Ведомство, официально известное, как Австралийское учреждение тафономических экспериментальных исследований (AFTER), проводит новаторские исследования посмертных движений. Уилсон и ее коллеги пытались улучшить распространенную систему для оценки времени смерти, используя камеры с замедленной съемкой. Результаты впоследствии использовались для компьютерного алгоритма, который задействуют для изучения процессов разложения.
Австралийский ученый Элисон Уилсон доказал, что человеческие тела могут менять положение в течение более года после смерти. Эти находки могут внести значительные перемены в работу детективов и патологоанатомов по всему миру. К этому выводу исследователь пришла после изучения и фотографирования движений тела в течение 17 месяцев, которое находилось на первой австралийской «ферме трупов» . В одном из примеров было продемонстрировано, что руки, которые сначала лежали вдоль туловища, в итоге откинулись в сторону.
Ведомство, официально известное, как Австралийское учреждение тафономических экспериментальных исследований (AFTER), проводит новаторские исследования посмертных движений. Уилсон и ее коллеги пытались улучшить распространенную систему для оценки времени смерти, используя камеры с замедленной съемкой. Результаты впоследствии использовались для компьютерного алгоритма, который задействуют для изучения процессов разложения.
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:42