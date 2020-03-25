Ученые выяснили, что тело человека после смерти может двигаться около года





Австралийский ученый Элисон Уилсон доказал, что человеческие тела могут менять положение в течение более года после смерти. Эти находки могут внести значительные перемены в работу детективов и патологоанатомов по всему миру. К этому выводу исследователь пришла после изучения и фотографирования движений тела в течение 17 месяцев, которое находилось на первой австралийской «ферме трупов» . В одном из примеров было продемонстрировано, что руки, которые сначала лежали вдоль туловища, в итоге откинулись в сторону.Ведомство, официально известное, как Австралийское учреждение тафономических экспериментальных исследований (AFTER), проводит новаторские исследования посмертных движений. Уилсон и ее коллеги пытались улучшить распространенную систему для оценки времени смерти, используя камеры с замедленной съемкой. Результаты впоследствии использовались для компьютерного алгоритма, который задействуют для изучения процессов разложения.