К Юлии Барановской на время карантина переехала сестра Ксения

Юлия Барановская опубликовала фотографию, сделанную в рамках одной из недавних фотосессий. На снимке запечатлена телеведущая и ее дети Яна, Арсений и Артем. В комментарии знаменитость рассказала, что во время карантина она собиралась посмотреть сериалы, но еще этого не сделала. Телеведущая вчера весь вечер провела разговаривая с друзьями по телефону и просто общалась с детьми. Также Юлия Барановская поделилась радостной новостью и написала: "А ещё к нам переехала моя сестра".В конце знаменитость посоветовала фанатам беречь друг друга. Подписчики обрадовались, что Юлия Барановская будет жить с младшей сестрой Ксенией и написали, что им так будет еще веселее. Фанты оставили большое количество комплиментов телеведущий и отметили, как сильно выросли ее дети. За час пост набрал более 35 000 лайков.