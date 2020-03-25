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К Юлии Барановской на время карантина переехала сестра Ксения

Юлия Барановская сообщила своим подписчикам Instagram, что на время к ней карантина переехала сестра Ксения. Также телеведущая рассказала, что проводит время общаясь с друзьями по телефону.
К Юлии Барановской на время карантина переехала сестра Ксения

Юлия Барановская опубликовала фотографию, сделанную в рамках одной из недавних фотосессий. На снимке запечатлена телеведущая и ее дети Яна, Арсений и Артем. В комментарии знаменитость рассказала, что во время карантина она собиралась посмотреть сериалы, но еще этого не сделала. Телеведущая вчера весь вечер провела разговаривая с друзьями по телефону и просто общалась с детьми. Также Юлия Барановская поделилась радостной новостью и написала: "А ещё к нам переехала моя сестра".

В конце знаменитость посоветовала фанатам беречь друг друга. Подписчики обрадовались, что Юлия Барановская будет жить с младшей сестрой Ксенией и написали, что им так будет еще веселее. Фанты оставили большое количество комплиментов телеведущий и отметили, как сильно выросли ее дети. За час пост набрал более 35 000 лайков.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:38

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