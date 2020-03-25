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Принц Гарри пообщался с бывшей возлюбленной на тайной вечеринке

Недавно принц Гарри, прибыв в Великобританию, встретился с друзьями на тайной вечеринке. Бывшая возлюбленная внука королевы Елизаветы Челси Дэви также присутствовала среди приглашенных, пара весь вечер общалась и даже обнималась.

В начале марта принц Гарри и Меган Маркл на несколько дней прибыли в Великобританию. За это время они посетили благотворительные мероприятия и церковные службы вместе с остальными членами королевской семьи. Но 13 марта появилась информация о возвращении герцогини в Канаду в то время, как герцог Сассекский предпочёл задержаться в Лондоне. Он побывал на тайной вечеринке, организованной его друзьями. Внук королевы Елизаветы пообщался с бывшей избранницей Челси Дэви при встрече.

«Гарри был очень рад увидеться с друзьями. Он не ожидал увидеть там Челси, поэтому встреча была приятной. Для него это было довольно волнительно, однако они крепко обняли друг друга», — сообщил инсайдер. Стоит отметить, что герцог Сассекский и Челси Дэви знакомы друг с другом с детства, однако встречаться они начали в 2004 году. Тогда журналисты отмечали серьёзные намерения принца Гарри. Ходили слухи, что он собрался попросить руки у родителей своей возлюбленной. Но девушке не нравилось чрезмерное внимание к их отношениям. В результате пара рассталась в 2009 году. Младший сын принца Уэльского Чарльза тяжело переживал разрыв, однако решил сохранить хорошие отношения с бывшей девушкой. Впрочем, Меган Маркл изначально знала о близкой дружбе своего супруга с Челси Дэви, по этой причине не ревновала его.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 13:32

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