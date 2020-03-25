Volkswagen превратила культовый микроавтобус «шестидесятых» в электромобиль
Немецкий концерн Volkswagen вслед за апгрейдом популярной ретро-модели Tyoe 20, который был произведен годом ранее, представил обновленную версию минивэна e-BULLI T1 в стиле «шестидесятых», сделав его полностью электрическим. Примечательно, что изменениям подверглись не только двигатель модели, но и ряд других ее элементов.
При разработке этой концептуальной модели Volkswagen старался сохранить облик машины в духе шестидесятых годов минувшего столетия. Именно поэтому основные изменения приходятся не на внешность микроавтобуса, а не его функционал.
К примеру, головная оптика, выполненная в классическом круглом стиле, обзавелась светодиодными элементами, а в радиоприемнике присутствуют порт USB и модуль беспроводной связи Bluetooth. На панели приборов 8-местного минивэна разместили цифровой дисплей со спидометром, уровнем заряда АКБ и рядом иных показателей.
Из других особенностей e-BULLI T1 можно выделить панорамную крышу, кожаную отделку сидений и древесину в интерьере. Как сообщают представители концерна, на одном заряде встроенной аккумуляторной батареи микроавтобус может преодолеть до 200 километров.
При разработке этой концептуальной модели Volkswagen старался сохранить облик машины в духе шестидесятых годов минувшего столетия. Именно поэтому основные изменения приходятся не на внешность микроавтобуса, а не его функционал.
К примеру, головная оптика, выполненная в классическом круглом стиле, обзавелась светодиодными элементами, а в радиоприемнике присутствуют порт USB и модуль беспроводной связи Bluetooth. На панели приборов 8-местного минивэна разместили цифровой дисплей со спидометром, уровнем заряда АКБ и рядом иных показателей.
Из других особенностей e-BULLI T1 можно выделить панорамную крышу, кожаную отделку сидений и древесину в интерьере. Как сообщают представители концерна, на одном заряде встроенной аккумуляторной батареи микроавтобус может преодолеть до 200 километров.
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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 13:26