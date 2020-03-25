«Лихорадка и головная боль»: Немецкая певица Натали Хорлел заразилась коронавирусом

38-летняя поп-исполнительница Натали Кристин Хорлел, известная во всем мире после конкурса «Евровидение-2013», в котором она представляла Германию, поддерживает активное общение с поклонниками в социальных сетях и регулярно записывает видео-обращения. В одном из недавних постов певица сообщила о том, что у нее диагностировали COVID-2019:В последующих записях Натали Кристин Хорлел пожаловалась на головную боль и лихорадку, которые, как она надеется, "вскоре утихнут". Поклонники заболевшей певицы очень поддержали ее в комментариях, пожелав скорейшего выздоровления. Кроме того, практически все пользователи Сети согласились с исполнительницей в необходимости ограничить контакты с близкими людьми и соблюдать режим «полного карантина».