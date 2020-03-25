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«Лихорадка и головная боль»: Немецкая певица Натали Хорлел заразилась коронавирусом

Немецкая певица и телеведущая Натали Хорлел заразилась коронавирусом, о чем сообщила своим поклонникам в личном блоге Instagram. По словам артистки, главные симптомы, которые ее беспокоят – «лихорадка и головная боль», но она надеется, что скоро ей будет лучше.
«Лихорадка и головная боль»: Немецкая певица Натали Хорлел заразилась коронавирусом

38-летняя поп-исполнительница Натали Кристин Хорлел, известная во всем мире после конкурса «Евровидение-2013», в котором она представляла Германию, поддерживает активное общение с поклонниками в социальных сетях и регулярно записывает видео-обращения. В одном из недавних постов певица сообщила о том, что у нее диагностировали COVID-2019: «Тест на коронавирус оказался положительным. Я все еще привыкаю к этой мысли, но в то же время знаю, что моя повседневная жизнь не изменится. Как и ранее, я буду в изоляции, но теперь вовсе не буду выходить из дома в течении 14-ти дней. Несмотря на то, что как мне кажется, болезнь пройдет легко, я хочу уберечь и защитить своих близких от заражения. Потому и вам рекомендую оставаться на карантине».

В последующих записях Натали Кристин Хорлел пожаловалась на головную боль и лихорадку, которые, как она надеется, "вскоре утихнут". Поклонники заболевшей певицы очень поддержали ее в комментариях, пожелав скорейшего выздоровления. Кроме того, практически все пользователи Сети согласились с исполнительницей в необходимости ограничить контакты с близкими людьми и соблюдать режим «полного карантина».

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:20

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