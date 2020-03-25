Астрофизики из Австралии занялись поиском самых первых звезд и галактик Вселенной





Команда из Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR), Суперкомпьютерного центра Pawsey и DownUnder GeoSolutions (DUG) в настоящее время ищет первые звезды и галактики, которые образовались после Большого взрыва почти 13 млрд лет назад. Они использовали 450 часов наблюдений с Murchison Widefield Array (MWA), расположенного в глубинке Западной Австралии. В случае успеха научное сообщество сможет приоткрыть тайну эволюции Вселенной, а также улучшить существующие технологии наблюдения за космическими объектами.Инициатива включает в себя анализ почти 200 Тб данных. К примеру, это соответствует загрузке 73 эпизодов "Игры престолов" 1800 раз. Стоит отметить, что искомые сигналы путешествовали по космосу в течение многих лет и потому очень слабы. Они достигают Земли в виде низкочастотных радиоволн, которые можно наблюдать только через телескопы высокого класса. Известно, что MWA является лишь предшественником радиотелескопа Square Kilometre Array за 1,8 млрд евро, который построят в Австралии и Южной Африке в течение следующего десятилетия.