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Астрофизики из Австралии занялись поиском самых первых звезд и галактик Вселенной

Ученые из Университета Кертин в Австралии заявили о начале масштабного проекта по поиску самых первых звезд и галактик Вселенной. Для этого астрофизики будут использовать данные, собранные за пять лет радиотелескопом Murchison Widefield Arraу.

Команда из Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR), Суперкомпьютерного центра Pawsey и DownUnder GeoSolutions (DUG) в настоящее время ищет первые звезды и галактики, которые образовались после Большого взрыва почти 13 млрд лет назад. Они использовали 450 часов наблюдений с Murchison Widefield Array (MWA), расположенного в глубинке Западной Австралии. В случае успеха научное сообщество сможет приоткрыть тайну эволюции Вселенной, а также улучшить существующие технологии наблюдения за космическими объектами.

Инициатива включает в себя анализ почти 200 Тб данных. К примеру, это соответствует загрузке 73 эпизодов "Игры престолов" 1800 раз. Стоит отметить, что искомые сигналы путешествовали по космосу в течение многих лет и потому очень слабы. Они достигают Земли в виде низкочастотных радиоволн, которые можно наблюдать только через телескопы высокого класса. Известно, что MWA является лишь предшественником радиотелескопа Square Kilometre Array за 1,8 млрд евро, который построят в Австралии и Южной Африке в течение следующего десятилетия.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:14

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