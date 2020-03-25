АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 85.43 USD 78.85
Курс валют на 25.03.2020

Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер удивила поклонников видео без макияжа

Кайли Дженнер на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала видеоролик, где она запечатлена без макияжа и с новым цветом волос. Поклонники самой молодой миллиардерши в мире были удивлены ее преображением.
Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер удивила поклонников видео без макияжа

22-летняя сестра Ким Кардашьян в период пандемии коронавируса решила поэкспериментировать со своей внешностью. Модель отказалась от накладных прядей, а также изменила цвет волос, перекрасив их в рыжий оттенок. В описании под постом знаменитость отметила, что сегодня возвращает волосам натуральный цвет.

Поклонники Кайли Дженнер были удивлены ее новым образом, и их мнения о преображении модели в комментариях разделились. Некоторые фолловеры писали, что знаменитость выглядит превосходно и без макияжа, и с новым цветом волос. Однако другие пользователи отметили нездоровый вид волос после многоразовых окрашиваний, и порекомендовали дать им время на отдых.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 13:08

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Стараюсь быть максимально полезной": Регина Тодоренко работает во время…
В Новочебоксарске наркоторговец пытался сжечь почти 10 килограмм…
"Это верх цинизма": Яна Рудковская обвинила дизайнера Беллу Потемкину в воровстве идей для защитных…
Нарушение карантина с летальным исходом будет приравниваться к терроризму согласно УК…
Кроссовер Changan CS75 FL поступит в продажу в…
Новый кроссовер Nissan получил название…
"Это не профессия, а состояние души": Андрей Разин поздравил фанатов с днем работника…
Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель продолжает носить одежду, подаренную богатым…
Константин Богомолов отругал Ксению Собчак за поездки по инфекционным больницам ради съемок "Док…
Игравший музыкант с The Beatles Ки Такер в возрасте 76 лет умер после заражения…
В России создали прототип навигационной системы для лунных…
Ученые выяснили, что тело человека после смерти может двигаться около…
К Юлии Барановской на время карантина переехала сестра…
Принц Гарри пообщался с бывшей возлюбленной на тайной…
Volkswagen превратила культовый микроавтобус «шестидесятых» в…
Участник проекта "Дом-2" Руслан Кожухов начал ухаживать за Альей…
«Лихорадка и головная боль»: Немецкая певица Натали Хорлел заразилась…
Участник проекта "Дом-2" Дмитрий Дмитренко отказался нырять в воду с яхты из-за неумения…
Татьяна Строкова высказалась о новой пассии Даниила Сахнова: "Мы совершенно…
Астрофизики из Австралии занялись поиском самых первых звезд и галактик…
Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер удивила поклонников видео без…
После расставания Денис Мокроусов выдал всю правду о звезде «Дом-2» Алёне…
"Самоуверенность и идиотизм": Евгений Петросян вспомнил о знакомстве с медведем в 1983…
Появились первые фото российской Lada от украинского…
«Спастись после авиакатастрофы»: Трейлер сериала «Выжить» с Софи Тернер появился в…
Звезда «Чужих» Майкл Бин снимется в сериале…
Мария Машкова стала жертвой мошенника во время ремонта…
В Сети рассказали о самых ожидаемых 5 видеоиграх для ПК и консолей в…
Просмотреть все новости