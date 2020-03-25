Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер удивила поклонников видео без макияжа

22-летняя сестра Ким Кардашьян в период пандемии коронавируса решила поэкспериментировать со своей внешностью. Модель отказалась от накладных прядей, а также изменила цвет волос, перекрасив их в рыжий оттенок. В описании под постом знаменитость отметила, что сегодня возвращает волосам натуральный цвет.Поклонники Кайли Дженнер были удивлены ее новым образом, и их мнения о преображении модели в комментариях разделились. Некоторые фолловеры писали, что знаменитость выглядит превосходно и без макияжа, и с новым цветом волос. Однако другие пользователи отметили нездоровый вид волос после многоразовых окрашиваний, и порекомендовали дать им время на отдых.