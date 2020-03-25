"Самоуверенность и идиотизм": Евгений Петросян вспомнил о знакомстве с медведем в 1983 году

Евгений Петросян поделился со своими преданными поклонниками несколькими черно-белыми фотографиями, на которых он пожимает лапу медведю. В комментарии знаменитый юморист написал, что на снимке запечатлено его знакомство с большим артистом, который приводил его в трепет. Евгений Петросян отметил, что после медведя ему никто не страшен и пошутил написав: "Даже люди!". Знаменитость добавил, что его не испугали когти животного, которые напоминали "железные скобы". В конце артист написал: "Вот что творит самоуверенность и идиотизм. Пермский цирк 1983 год. После трёх моих сольных концертов".Подписчики высоко оценили фотографии Евгения Петросяна и оставили множество лайков. Фанаты отметили, что юморист сделал храбрый поступок, поскольку не каждый смог бы пожать лапу медведю. Они пожелали знаменитости здоровья и долгих лет жизни.