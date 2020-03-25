Появились первые фото российской Lada от украинского ЗАЗ
Не так давно появились первые сообщения о том, что группа компаний Renault Group Eurasia осталась довольна результатами теста на качество автомобилей Lada украинской сборки. Теперь же появились первые живые фотографии моделей Lada, которые были собраны на предприятии ЗАЗ в Запорожье.
Первые автомобили Lada, собранные на Юге Украины, были запечатлены в одном из дилерских центров российской марки в Киеве. Отмечается, что на данный момент на мощностях ЗАЗ освоено производство Lada Vesta и Xray, в том числе в Cross-версиях, здесь же собирают Lada Granta и Largus. Все автомобили собираются из комплектов которые поставляет ВАЗ. А вот Lada 4x4 на Украине не собирают – этот автомобиль уже в собранном виде поступает из России. Однако в обозримом будущем на предприятии могут освоить и его сборку. Все автомобили, которые сходят с конвейера запорожского предприятия, являются полностью идентичными их российским аналогам, то есть никакой адаптации под украинский рынок машины не проходили.
Как полагают эксперты, спрос на указанный модельный ряд на украинском автомобильном рынке может быть действительно высоким, особенно если производитель сможет предложить покупателям привлекательную цену. На данный момент, как свидетельствуют данные, самой популярной моделью среди украинских потребителей является лифтбек Lada Granta.
Первые автомобили Lada, собранные на Юге Украины, были запечатлены в одном из дилерских центров российской марки в Киеве. Отмечается, что на данный момент на мощностях ЗАЗ освоено производство Lada Vesta и Xray, в том числе в Cross-версиях, здесь же собирают Lada Granta и Largus. Все автомобили собираются из комплектов которые поставляет ВАЗ. А вот Lada 4x4 на Украине не собирают – этот автомобиль уже в собранном виде поступает из России. Однако в обозримом будущем на предприятии могут освоить и его сборку. Все автомобили, которые сходят с конвейера запорожского предприятия, являются полностью идентичными их российским аналогам, то есть никакой адаптации под украинский рынок машины не проходили.
Как полагают эксперты, спрос на указанный модельный ряд на украинском автомобильном рынке может быть действительно высоким, особенно если производитель сможет предложить покупателям привлекательную цену. На данный момент, как свидетельствуют данные, самой популярной моделью среди украинских потребителей является лифтбек Lada Granta.
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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 12:56